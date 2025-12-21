Januarska eksplozija Muskove rakete ogrozila več kot 450 ljudi

Na družbenih omrežjih so se že takrat pojavili številni posnetki, ki prikazujejo te dele.

Dokumenti Zvezne uprave za civilno letalstvo (FAA) so pokazali, da je eksplozija tisti večer predstavljala nevarnost za tri lete, saj je obstajala možnost, da se razpršijo odlomljeni delci rakete, poroča Daily Mail.

Med ogroženimi je bil tudi let podjetja JetBlue, katerega posadka je prejela obvestilo, da lahko potovanje nadaljujejo izključno na lastno odgovornost.

Posredovati je moral tudi kontrolor letenja, saj sta se dva letala preveč približala drug drugemu. Prav tako je FAA ugotovila, da SpaceX ni takoj poklical uradne telefonske linije za prijavo okvar, temveč so kontrolorji v Miamiju za nevarne odlomljene dele rakete izvedeli šele od pilotov, ki so se morali skozi njih prebiti.

Vsa tri letala, ki so skupaj prevažala 450 ljudi, so varno pristala po tem, ko so razglasili izredne razmere zaradi goriva in ko so preletela začasno območje prepovedi letenja, poroča Wall Street Journal.

Šlo je za sedmi polet podjetja SpaceX, po katerem je Elon Musk na omrežju X objavil: "Uspeh je negotov, a zabava je zagotovljena." Zadnja uspešna izstrelitev se je zgodila oktobra, med petim testnim poletom. Šesti polet, ki ga je novembra spremljal tudi ameriški predsednik Donald Trump, se je končal s kontroliranim pristankom v Mehiškem zalivu.