Tujina

Januarska eksplozija Muskove rakete ogrozila več kot 450 ljudi

21. 12. 2025 13.13 pred 55 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Odlomljeni deli Muskove rakete

Preizkusni let vesoljske ladje Starship podjetja SpaceX Elona Muska, ki je januarja eksplodirala manj kot deset minut po izstrelitvi, je ogrozil več potniških letal nad Karibskim morjem, so pokazali dokumenti. Poleg tega SpaceX ni takoj poklical linije za prijavo okvar, temveč so kontrolorji to izvedeli šele od pilotov, ki so se morali prebiti skozi odlomljene dele.

Dokumenti Zvezne uprave za civilno letalstvo (FAA) so pokazali, da je eksplozija tisti večer predstavljala nevarnost za tri lete, saj je obstajala možnost, da se razpršijo odlomljeni delci rakete, poroča Daily Mail.

Na družbenih omrežjih so se že takrat pojavili številni posnetki, ki prikazujejo te dele.

Med ogroženimi je bil tudi let podjetja JetBlue, katerega posadka je prejela obvestilo, da lahko potovanje nadaljujejo izključno na lastno odgovornost.

FOTO: Shutterstock

Kontrolorji so za nevarne odlomljene dele izvedeli šele od pilotov

Posredovati je moral tudi kontrolor letenja, saj sta se dva letala preveč približala drug drugemu. Prav tako je FAA ugotovila, da SpaceX ni takoj poklical uradne telefonske linije za prijavo okvar, temveč so kontrolorji v Miamiju za nevarne odlomljene dele rakete izvedeli šele od pilotov, ki so se morali skozi njih prebiti.

Vsa tri letala, ki so skupaj prevažala 450 ljudi, so varno pristala po tem, ko so razglasili izredne razmere zaradi goriva in ko so preletela začasno območje prepovedi letenja, poroča Wall Street Journal.

Šlo je za sedmi polet podjetja SpaceX, po katerem je Elon Musk na omrežju X objavil: "Uspeh je negotov, a zabava je zagotovljena." Zadnja uspešna izstrelitev se je zgodila oktobra, med petim testnim poletom. Šesti polet, ki ga je novembra spremljal tudi ameriški predsednik Donald Trump, se je končal s kontroliranim pristankom v Mehiškem zalivu.

spacex musk eksplozija 450 ljudi starship

Izrael odobril 19 novih judovskih naselbin na Zahodnem bregu

Kremelj zanikal pripravo tristranskih pogovorov, Putin pripravljen na pogovore z Macronom

bibaleze
