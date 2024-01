Japan Airlines: Airbus A350 je prejel dovoljenje za pristanek

Preiskovalci so po hudi nesreči začeli pregledovati zoglenele razbitine Airbusa A350 in sledi na vzletno-pristajalni stezi tokijskega letališča Haneda. Fotografije s kraja nesreče pričajo o tem, kako blizu je bilo japonsko letalo katastrofi.

Zakaj sta letali trčili, še vedno ni jasno. Lokalni mediji poročajo, da bo policija preiskovala, ali je nesrečo povzročila malomarnost. Tiskovni predstavnik policije je pojasnil, da so na letališču že vzpostavili posebno preiskovalno enoto, ni pa želel komentirati, v katero smer gre preiskava, poroča The Guardian.

V torek pozno zvečer po lokalnem času so predstavniki letalske družbe Japan Airlines, ki ji je pripadal Airbus A350, novinarjem dejali, da je letalo s strani kontrole zračnega prometa prejelo dovoljenje za pristanek. "Kot razumemo, je bilo dano," so dejali. V posnetku iz kontrolnega stolpa Haneda, ki je nastal tik pred trčenjem in je na voljo na spletu, je slišati glas, ki Airbusu svetuje, naj nadaljuje s približevanjem stezi, poroča The Guardian.

Po poročanju japonske televizije NHK je kontrolni stolp letalu obalne straže naročil, naj počaka pred vzletno-pristajalno stezo. Medtem naj bi neimenovan predstavnik obalne straže dejal, da je pilot njihovega letala, ki je edini preživel, a je huje poškodovan, takoj po nesreči povedal, da je imel dovoljenje za vzlet, poroča STA.

Proizvajalec letala, francoski Airbus, je na Japonsko poslal svojo ekipo strokovnjakov, ki bodo pomagali japonskim oblastem pri preiskavi. Pridružili naj bi se jim tudi preiskovalci iz Velike Britanije.

Kot smo poročali, je potniško letalo ob pristanku na tokijskem letališču trčilo v letalo obalne straže in zagorelo. Vseh 379 potnikov in članov posadke so uspešno evakuirali, kar so številni označili za čudež. Videoposnetki, objavljeni na družbenem omrežju X, prikazujejo potnike, ki se spuščajo po napihljivih toboganih, medtem ko iz zadnjega dela letala bruhajo plameni.