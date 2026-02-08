Naslovnica
Tujina

Japonci ob močnem sneženju volijo nov parlament

Ljubljana, 08. 02. 2026 08.09 pred 20 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Volitve na Japonskem

Predčasne parlamentarne volitve na Japonskem potekajo ob sneženju, ki povzroča preglavice v cestnem, železniškem in letalskem prometu. Snežne razmere bi lahko vplivale tudi na udeležbo na volitvah, na katerih vladajoča koalicija na čelu s premierko Sanae Takaichi želi dobiti trden mandat za uresničevanje ambicioznih načrtov.

Takaichi, ki je premierski stolček zasedla oktobra lani in postala prva ženska na čelu japonske vlade, je konec januarja razpustila parlament in tako odprla pot do predčasnih parlamentarnih volitev. Današnje volitve so po poročanju britanskega BBC prve volitve sredi zime v 36 letih na Japonskem, kjer običajno volijo v milejšem vremenu.

Z več območij, med drugim iz prefekture Niigata v osrednjem delu Japonske, danes o močnem sneženju. Snežilo je tudi v Tokiu, kar je sicer redko.

Japonsko ministrstvo za promet je sporočilo, da je bilo davi zaprtih 37 železniških prog in 58 trajektnih linij, odpovedanih pa je bilo 54 letov. V Tokiu je redko snežilo, ko so se ljudje odpravili na volitve.

Sneženje bi lahko vplivalo na volilno udeležbo, zlasti na severu in vzhodu države. Neugodno vreme je sicer že botrovalo na udeležbo na predčasnih volitvah. Ta je bila za 2,5 odstotka nižja od zadnjih volitev leta 2024, poroča BBC.

Premierka, ki jo je pred volitvami podprl tudi ameriški predsednik Donald Trump, računa, da bo njena priljubljenost prinesla zmago njeni manj priljubljeni Liberalni demokratski stranki (LDP), ki jo je niz političnih afer v zadnjih letih stal dolgoletne večine v parlamentu.

Japonci danes volijo vseh 465 poslancev spodnjega doma parlamenta. LDP trenutno zaseda 198 sedežev in želi doseči rezultat, ki bi ji prinesel najmanj 233 poslanskih mest in samostojno udobno večino, ki bi jo še okrepila v koaliciji z desno Stranko za inovacije (Ishin).

Ankete napovedujejo prepričljivo zmago LDP, podpora stranki se je pred volitvami gibala med 35 in 42 odstotki.

Takaichi, ki pripada desnemu krilu konservativne LDP, se je oddaljila od ustaljenih političnih vzorcev. Predstavlja se kot izredno delavna, pristna in kot simbol sprememb, zelo je priljubljena med mladimi.

LDP računa na visoko zmago, s katero si želi zagotoviti trden mandat za ambiciozne cilje in ukrepe - zlasti na področju financ in gospodarstva. Med pomembnimi predvolilnimi temami so bile še pokojnine in zdravstvo, pa tudi varnost, obramba ter zunanja in mednarodna politika.

japonska volitve

KOMENTARJI1

Delavec_Slo
08. 02. 2026 08.33
Izogibajo naj se goloba, prebiliča, mesca, če ne bodo še japonci propadli!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
