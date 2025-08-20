Japonci osuplo zrli v nočno nebo: 'Svetloba, ki je še nikoli nisem videl'

Videoposnetki in fotografije izjemno svetle 'krogle' na nebu so se pojavili včeraj kmalu po 23. uri po lokalnem času.

Jošihiko Hamahata je vozil po cesti, ko je nenadoma zagledal nenavadno svetlobo."Bela svetloba, ki je še nikoli nisem videl, se je spustila od zgoraj in postalo je tako svetlo, da sem lahko jasno videl orise hiš okoli nas. Zdelo se je kot dan. Za trenutek nisem vedel, kaj se je zgodilo, in bil sem zelo presenečen," je očividec povedal za javno televizijo NHK.