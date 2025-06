Pet kilogramov riža za 13 evrov: Japonci v vrstah

Japonske oblasti so se odzvale na podvojitev cen riža v zadnjem letu, ki jo je povzročila predvsem izjemna vročina in slabša letina. Povprečna cena 5-kilogramske vreče v trgovinah je trenutno okoli 4260 jenov (30 evrov), kljub manjšemu nedavnemu padcu za 25 jenov.

Kot poroča agencija Reuters, so se prve vreče poceni riža v trgovinah, kot sta Ito-Jokado in Aeon, pojavile konec tedna. V Tokiu so ljudje kljub dežju čakali tudi po več ur.

"Skoraj mi je zmanjkalo riža. Že sem začela jesti več kruha in rezancev," je povedala 75-letna Kazumi Učida, ki je čakala pred trgovino Ito-Jokado. "Nisem verjela, da bo riž iz zalog tako poceni."