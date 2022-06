Japonec izgubil USB-ključek z osebnimi podatki celotnega mesta

Japonska radiotelevizija NHK poroča, da je moški, ki naj bi bil star okoli 40 let, zaposlen v podjetju, ki je zadolženo za zagotavljanje olajšav gospodinjstvom, ki so oproščena plačila davkov.

Neimenovani moški je, preden je odšel na pijačo s sodelavci v mestu Amagasaki, pomnilniški ključek spravil v torbo, poroča BBC . V restavraciji je popil večje količine alkohola, nato pa na ulici omedlel, so poročali tamkajšnji mediji. Ko je končno prišel k sebi, je ugotovil, da sta njegova torba in pomnilniški ključ izginila.

Mestni uradniki so povedali, da so bila na pomnilniškem ključu imena, rojstni datumi in naslovi vseh prebivalcev mesta. Vseboval je tudi občutljivejše podatke, vključno z davčnimi podatki, številkami bančnih računov in podatki o družinah, ki prejemajo socialno pomoč.

Na srečo moškega so mestni uradniki povedali, da so podatki na disku šifrirani in zaklenjeni z geslom. Dodali so, da do zdaj ni bilo znakov, da bi kdo poskušal dostopati do podatkov.

Kljub temu so se morali zaradi neprijetnega dogodka opravičiti tako župan mesta kot tudi drugi odgovorni predstavniki. "Globoko obžalujemo, da smo okrnili zaupanje javnosti v mestno upravo," je na novinarski konferenci povedal predstavnik mesta Amagasaki.