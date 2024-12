Japonec prišel domov iz službe, v dnevni sobi ga je čakal medved

"Prišel sem domov iz službe in tam je bil medved, ki je imel glavo potisnjeno v kotatsu (japonsko mizico z grelnikom in odejo)," je po poročanju lokalnih medijev dejal moški. Ko je zagledal medveda, je pobegnil k sosedu in poklical policijo. Čez več kot uro se je vrnil domov in poleg medveda našel raztreseno hrano.

Policisti so prebivalce pozvali, naj območje zapustijo ali zaklenejo vhodna vrata. Medveda so nato v torek popoldne s krekerji zvabili v majhno lopo, ga uspavali in izpustili v bližnjem gorovju. Po njihovih ocenah je medved v hišo vstopil skozi zadnja drsna vrata, poroča Kyodo News.