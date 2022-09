Japonec se je živ zažgal, v njegovi bližini našli listke s sporočilom

V sredo so priče poklicale policijo, potem ko so v bližini urada predsednika vlade v Tokiu opazile gorečega moškega.

Policisti so ga pogasili in ga, še vedno pri zavesti, odpeljali v bolnišnico, so poročali lokalni mediji. Obseg njegovih poškodb in njegovo trenutno stanje nista znana. Japonski mediji poročajo, da naj bi bi bil moški star okoli 70 let.

Policija še ni potrdila podrobnosti torkovega protesta, vendar so lokalni mediji poročali, da je moški, preden se je zažgal, svoje nasprotovanje pogrebu nekdanjega premierja Šinza Abeja izrazil bližnjemu policistu. V njegovi bližini so našli tudi listke z enakim sporočilom, so poročali lokalni mediji.