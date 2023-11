Japonska dobila nov otok, pojavil se je po izbruhu ognjenika

Ob nadaljevanju vulkanske aktivnosti se lahko otok še poveča, lahko pa tudi znova izgine pod morjem, je dodal Maeno. To se je, na primer, zgodilo z otočki, ki so se na istem območju pojavili v letih 1904, 1914 in 1986. Potem ko se je ognjenik umiril, jih je uničila erozija, piše Guardian.

Fukaši Maeno z inštituta za raziskovanje ognjenikov na tokijski univerzi je pojasnil, da je otok posledica eksplozivne freatomagmatske erupcije, ki nastane zaradi stika med vodo in magmo. Širok je približno sto metrov in leži v bližini otočka, ki je nastal leta 2021.

In še ena zanimivost o japonskih otokih. Do letošnjega leta so bili prepričani, da državo sestavljajo štirje glavni in okoli 6000 manjših otokov. Natančno štetje pa je pokazalo, da jih je več kot dvakrat toliko. Uradna številka je zgoraj omenjenih 14.125 otokov.