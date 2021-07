Zaporne kazni za očeta in sina, ki sta Ghosnu pomagala pobegniti

Gre za nekdanjega pripadnika posebnih enot ameriške vojske Michaela Taylorja in njegovega sina Petra. Prvi je bil obsojen na dvoletno zaporno kazen, njegov sin pa je dobil leto dni in osem mesecev zapora, navaja BBC. Oba sta priznala krivdo in dejala, da svoje dejanje obžalujeta.

Dvojico so ZDA izročile marca, po tem ko se je izkazalo, da sta Ghosna pretihotapila z Japonske v Libanon v večjem kovčku z zasebnim letalom, v času ko je Ghosn čakal na sojenje. Za to naj bi prejela dobra 1,1 milijona evrov.