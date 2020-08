Japonska kapitulacija pred 75 leti vojno končala tudi v Aziji in na Pacifiku

Na današnji dan pred 75 leti je kapitulirala Japonska, s čimer se je druga svetovna vojna končala tudi v Aziji in na Pacifiku. Kapitulacija je hkrati vodila v konec kolonialne vladavine Japonske na Korejskem polotoku, Kitajskem in njenega vpliva v Jugovzhodni Aziji. Tako danes Severna in Južna Koreja obeležujeta dan narodne osvoboditve.

Japonska je kapitulirala šest dni po tistem, ko so ZDA na japonsko mesto Nagasaki odvrgle atomsko bombo s plutonijevo sredico, poimenovano Debelinko (Fat man). Devet dni pred tem, 6. avgusta, pa je napad z atomsko bombo iz obogatenega urana, imenovano Little Boy ali Deček, doživela 300 kilometrov oddaljena Hirošima. Zaradi posledic obeh bomb je po ocenah do decembra 1945 umrlo skupaj več kot 200.000 ljudi. Zaradi kasnejših vplivov radioaktivnega sevanja pa so ljudje obolevali in umirali še desetletja po tem.

Japonskemu cesarju Hirohitu je tedaj postalo jasno, da nadaljnje upiranje neizogibnemu porazu ne bi imelo več smisla. Čakalo bi jih zgolj popolno uničenje. Kljub poskusom vojaških poveljnikov, da bi mu to preprečili, je cesar 15. avgusta 1945 v svojem prvem radijskem nagovoru sploh naznanil brezpogojno kapitulacijo japonskih imperialnih sil. To so potem formalizirali 2. septembra 1945 na ameriški bojni ladji Missouri. S tem se je končalo japonsko nasilno osvajanje azijsko-pacifiškega območja, ki se je začelo z osvajanjem Kitajske že v 30. letih 20. stoletja in ki je na resen odpor naletelo šele z vstopom ZDA v vojno po zahrbtnem japonskem napadu na ameriško mornariško bazo Pearl Harbor na Havajih 7. decembra 1941. Japonska je sicer že leto pred tem pristopila k silam osi z Nemčijo in Italijo.

