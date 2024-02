Moškega, ki je zanetil požar, v katerem je umrlo 36 ljudi, obsodili na smrt

45-letni Šinji Aoba je sicer priznal krivdo za napad, vendar so njegovi odvetniki zahtevali blažjo kazen, češ da ima "duševne motnje". Sodniki so zavrnili možnost nižje kazni in odločili, da je Aoba vedel, kaj počne. "Ugotavljam, da obtoženec v času zločina ni bil duševno moten," je v četrtek na okrožnem sodišču v Kjotu dejal glavni sodnik.

Povedal je, da je obravnava zločina, zaradi katerega je umrlo 36 ljudi, tragična in resna in da sta strah in bolečina umrlih žrtev nepopisna. Številni animatorji so umrli, ker so, ko se je požar razširil, ostali ujeti v zgornjih nadstropjih. Šlo je za enega najbolj šokantnih dogodkov na Japonskem v zadnjih letih, zato so mediji primer podrobno spremljali.

Tožilci so zahtevali smrtno kazen, češ da je imel Aoba motiv za napad na studio. Trdil je namreč, da mu je studio ukradel idejo. Po njegovih besedah je Kyoto Animation ustvaril plagiat njegovega romana, ki ga je prijavil na tekmovanje, ki ga je vodilo njegovo podjetje.

Kaj se je zgodilo?

Leta 2019 je na delovni dan Aoba udrl v studio, v pritličju polil bencin in zanetil požar. Medtem naj bi večkrat zavpil "Umri!". Ko je septembra 2023 priznal krivdo, je rekel, da ni vedel, da bo toliko ljudi ostalo ujetih v stavbi. "Počutil sem se, kot da nimam druge izbire, kot da naredim, kar sem naredil," je rekel in dodal, da mu je neizmerno žal in da ima občutek krivde.

V požaru je opekline utrpel tudi Aoba, pravzaprav jih je dobil na več kot 90 odstotkih telesa, zato so ga aretirali šele, ko je okreval po operacijah.