Japonska namerava radioaktivno vodo iz Fukušime spustiti v ocean

Če gre res za dokončno odločitev, bo ta pomenila konec dolgoletne razprave o tem, kaj storiti s tekočino, v kateri je tudi voda, s katero so hladili elektrarno po nesreči.

Izlitju v ocean ostro nasprotujejo predvsem ribiči, ki se bojijo, da v tem primeru na območju ne bodo mogli več loviti. Tekočino so pristojni sicer že filtrirali prek naprednega sistema, s katerim so odstranili visoko radioaktivne snovi, kot sta stroncij in cezij, ostale pa so manj nevarne, kot je tritij.