Skrivnostni 'balonu podoben predmet' sprožil teorije o NLP in severnokorejski propagandi

Televizijski posnetki, ki so nastali v mestu Sendai, prikazujejo skrivnostni balonu podoben predmet – ta se je prvič pojavil v sredo zjutraj po lokalnem času. "Ne vemo, kaj je. Objekt je videti kot balon za spremljanje vremena, a zagotovo ni naš," je za AFPdejal predstavnik japonske meteorološke agencije. Da gre za njihov predmet, so zanikali tudi pri oddelku za aeronavtiko na Univerzi Kjušu. Profesor Šiničiro Higašino je za lokalno televizijsko postajo dejal, da bližnji posnetki kažejo na to, da je predmet opremljen s solarnimi paneli. "Mogoče je, da izvaja nekakšna znanstvena opazovanja."