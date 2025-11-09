Japonska po močnem potresu izdala opozorilo pred cunamijem

Ameriški geološki zavod (USGS) je izmeril potresni sunek z magnitudo 6,8, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
Japonska javna radiotelevizija NHK je poročala, da so opazili cunamije na morju, in pozvala prebivalce, naj se ne približujejo obalnim območjem.
V regiji je še vedno živ spomin na uničujoč potres z magnitudo 9,0 leta 2011, ki je sprožil cunami, v katerem je umrlo ali je pogrešanih približno 18.500 ljudi.
Nesreča je povzročila tudi taljenje sredice reaktorjev v jedrski elektrarni Fukušima, kar velja za najhujšo tovrstno nesrečo po tisti v jedrski elektrarni Černobil leta 1986.
Japonska leži na stičišču štirih tektonskih plošč vzdolž zahodnega roba t.i. pacifiškega ognjenega obroča in ima eno najvišjih stopenj seizmične aktivnosti na svetu.
