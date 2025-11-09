Japonska po močnem potresu izdala opozorilo pred cunamijem

Japonska javna radiotelevizija NHK je poročala, da so opazili cunamije na morju, in pozvala prebivalce, naj se ne približujejo obalnim območjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V regiji je še vedno živ spomin na uničujoč potres z magnitudo 9,0 leta 2011, ki je sprožil cunami, v katerem je umrlo ali je pogrešanih približno 18.500 ljudi.

Nesreča je povzročila tudi taljenje sredice reaktorjev v jedrski elektrarni Fukušima, kar velja za najhujšo tovrstno nesrečo po tisti v jedrski elektrarni Černobil leta 1986.

Japonska leži na stičišču štirih tektonskih plošč vzdolž zahodnega roba t.i. pacifiškega ognjenega obroča in ima eno najvišjih stopenj seizmične aktivnosti na svetu.