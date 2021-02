Japonska podmornica trčila v tovorno ladjo

Uradniki obrambnega ministrstva so v torek le predstavili več podrobnosti o ponedeljkovem trčenju ob obali Japonske. Podmornica Sorju se je ob 10.55 pri rtu Ašizuri dvigala na površino, zaznali so tovorno ladjo, a je bilo prepozno, trka pa niso mogli preprečiti. Trčenje je bilo nepričakovano, podmornica ni izgubila možnosti plovbe, saj so bili poškodovani predvsem zunanji strukturni elementi, sam tlačni trup jo je odnesel brez poškodb.

Tovorna ladja Ocean Artemis v trčenju ni bila poškodovana. Japan Times poroča, da ladja pravzaprav ni vedela, da je trčila s podmornico, saj je japonski obalni straži poročala, da trka na njej sploh niso zaznali in da so o njem izvedeli še z njihovim radijskim pozivom.