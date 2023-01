Japonska ponuja okoli 7000 evrov vsem družinam, ki se bodo odselile iz Tokia

Koncentracija prebivalstva v prestolnicah je pereč problem v vseh državah, z njim pa se skoraj neuspešno že dolgo časa borijo številne vlade. Japonsko prebivalstvo se hitro stara, vlada pa je pripravljena poseči po skrajnih ukrepih, da bi svoje mlajše državljane bolj enakomerno poselila po državi. Po vladnih podatkih, ki jih navaja Sky News, so lani starejši od 75 let predstavljali več kot 15 odstotkov prebivalstva v državi.

Japonska se je torej v boj proti koncentraciji podala s posebno taktiko. Vsaki družini, ki bi se bila pripravljena preseliti v drugo občino, ponujajo okoli 7000 evrov na otroka. Trik je le v temu, da se v naslednjih petih letih od selitve ne smejo odseliti. Če bi se to zgodilo, morajo denar vračati. Cilj je spodbuditi ljudi, ki vzgajajo otroke, da se preselijo v regije z upadajočo rodnostjo in starajočim se prebivalstvom ter poskrbijo, da se mladi vrnejo v bolj ruralne in odmaknjene predele Japonske.