Tujina

Japonska premierka razpustila parlament

Tokio, 23. 01. 2026 09.56 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Sanae Takaichi

Japonska premierka Sanae Takaichi je razpustila parlament in tako odprla pot za predčasne parlamentarne volitve 8. februarja. Prva ženska na čelu japonske vlade računa, da si bo na njih zagotovila trdnejši mandat za uresničevanje svojih ambicioznih ciljev.

Sanae Takaichi, ki je premierski stolček zasedla oktobra lani, pričakuje, da bo njena trenutna priljubljenost v javnomnenjskih raziskavah pomagala do zmage njeni ne tako priljubljeni Liberalni demokratski stranki (LDP). Opozicija je bila do razpustitve parlamenta kritična, rekoč da premierka s tem tvega zamudo pri sprejetju proračuna.

LDP je od leta 1955 skoraj neprekinjeno v vladi. Do današnje razpustitve je imela v spodnjem domu parlamenta v koaliciji z Japonsko stranko za inovacije (JIP) le tesno večino, kar bi lahko predstavljalo oviro pri sprejemanju programa prve japonske premierke, vključno s povečanjem proračuna za obrambo.

Shigeru Ishiba
Shigeru Ishiba
FOTO: Profimedia

Japonska javnost je ob tem vse bolj nezadovoljna predvsem zaradi naraščanja življenjskih stroškov, kar je tudi prispevalo k odhodu predhodnika Takaichijeve Shigeruja Ishibe. Simbol padca japonskega jena je postal riž, katerega cena se je lani v primerjavi z letom prej skoraj podvojila.

Decembra lani se je sicer inflacija v državi nekoliko upočasnila, v veliki meri po zaslugi vladnih subvencij za elektriko in plin.

Japonska Sanae Takaichi parlament predčasne volitve

