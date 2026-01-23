Japonska premierka razpustila parlament

Sanae Takaichi, ki je premierski stolček zasedla oktobra lani, pričakuje, da bo njena trenutna priljubljenost v javnomnenjskih raziskavah pomagala do zmage njeni ne tako priljubljeni Liberalni demokratski stranki (LDP). Opozicija je bila do razpustitve parlamenta kritična, rekoč da premierka s tem tvega zamudo pri sprejetju proračuna.

LDP je od leta 1955 skoraj neprekinjeno v vladi. Do današnje razpustitve je imela v spodnjem domu parlamenta v koaliciji z Japonsko stranko za inovacije (JIP) le tesno večino, kar bi lahko predstavljalo oviro pri sprejemanju programa prve japonske premierke, vključno s povečanjem proračuna za obrambo.