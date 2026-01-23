Japonska premierka razpustila parlament

Sanae Takaichi, ki je premierski stolček zasedla oktobra lani, pričakuje, da bo njena trenutna priljubljenost v javnomnenjskih raziskavah pomagala do zmage njeni ne tako priljubljeni Liberalni demokratski stranki (LDP). Opozicija je bila do razpustitve parlamenta kritična, rekoč da premierka s tem tvega zamudo pri sprejetju proračuna.
LDP je od leta 1955 skoraj neprekinjeno v vladi. Do današnje razpustitve je imela v spodnjem domu parlamenta v koaliciji z Japonsko stranko za inovacije (JIP) le tesno večino, kar bi lahko predstavljalo oviro pri sprejemanju programa prve japonske premierke, vključno s povečanjem proračuna za obrambo.
Japonska javnost je ob tem vse bolj nezadovoljna predvsem zaradi naraščanja življenjskih stroškov, kar je tudi prispevalo k odhodu predhodnika Takaichijeve Shigeruja Ishibe. Simbol padca japonskega jena je postal riž, katerega cena se je lani v primerjavi z letom prej skoraj podvojila.
Decembra lani se je sicer inflacija v državi nekoliko upočasnila, v veliki meri po zaslugi vladnih subvencij za elektriko in plin.
