Japonska se pripravlja na čarobno cvetenje češenj

Vsako leto Japonci pozorno spremljajo napredek cvetenja. Čeprav začetek cvetenja še vedno napoveduje japonska meteorološka agencija, je v zadnjem času to postala predvsem naloga številnih zasebnih podjetij, ki si pomagajo z informacijami domačinov in umetno inteligenco.

Na spletni strani Japan Guide je razvidno, da so češnje med drugim že zacvetele v mestih Nagoya in Fukuoka, kjer se bo vrhunec cvetenja predvidoma začel v torek in trajal dober teden. Le kakšen dan ali dva pozneje pa bo vrhunec cvetenja predvidoma tudi v Tokiu in Kjotu. Kot pojasnjujejo na portalu, se je cvetenje sicer upočasnilo, saj so v zadnjih tednih beležili podpovprečne temperature.

Pod cvetočimi drevesi razgrnejo odeje za piknike

V času sakure Japonci pod cvetočimi drevesi radi razgrnejo odeje za piknik, se družijo, opazujejo cvetove in uživajo v spokojnosti narave. V tem času poteka več festivalov, posvečenih temu pojavu. Več stoletij stara tradicija se v japonščini imenuje hanami in predstavlja radostni čas festivalov in slavljenja lepote češnjevih cvetov.

Beli in rožnati cvetovi se s svojo lepoto in simbolizmom pogosto pojavljajo v japonski umetnosti. Naravni pojav je postal del kulturne identitete Japonske, državo pa v tem letnem času obišče več turistov kot kateri koli drugi del leta.

Kljub večtedenskemu nestrpnemu pričakovanju začetka sakure sledi le kratkotrajno veselje. Češnja namreč običajno odcveti v dveh tednih, nato pa veter odnese bele in rožnate cvetove ter z njimi posuje zelenico pod drevesi.

Cvetenje japonskih češenj pa ni omejeno le na Japonsko. Več drevoredov japonskih češenj imamo namreč tudi v Sloveniji, med drugim v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti. V ljubljanskem Botaničnem vrtu je japonska češnja sicer prehitela svojo vrsto na Japonskem in vzcvetela že v začetku marca.