Japonska se stara: narašča število starih 80 in več, rodnost pada

Obenem pa se Japonska sooča z eno do najnižjih rodnosti na svetu in že dolgo išče načine, kako se bo spopadala s problemom starajoče populacije, piše BBC. Po podatkih Združenih narodov ima Japonska najstarejšo populacijo na svetu. Na drugem mestu je Italija in na tretjem Švedska.

Starejši od 65 let so še vedno prisotni na trgu dela, in sicer predstavljajo kar 13 odstotkov delovne populacije. A žal to še vedno premalo pripomore k razbremenitvi izdatkov države za socialno varnost. A kljub temu država ni naklonjena sprejetju migrantov za delovno silo.

Poskusi, da bi dvignili stopnjo rodnosti, so bili večinoma neuspešni. Ocene kažejo, da se je lani rodilo manj kot 800 tisoč otrok, kar je najnižja številka, odkar vodijo statistiko, to je od 19. stoletja. Leta 1970 se je rodilo več kot dva milijona otrok.

Premier je dejal, da je država zaradi nizke rodnosti kmalu ne bo več mogla funkcionirati kot družba.