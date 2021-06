Japonska serijska morilka izgubila pritožbo na smrtno kazen

Odvetniki serijske morilke so se pritožili na obsodbo iz leta 2017 z utemeljitvijo, da 74-letnica trpi za demenco in zato ne razume pravnih postopkov, poroča BBC. Toda japonsko vrhovno sodišče je pritožbo zavrnilo ter odprlo pot do pravnomočnosti smrtne obsodbe.

Na sojenju leta 2017, ki je trajalo več kot štiri mesece, so odkrili, da se je Kakehijeva pridružila spletnim stranem za ženitno posredovanje, kjer je izrecno zahtevala le srečanja z bogataši, ki niso imeli otrok. Za krivo so jo spoznali, da je med letoma 2007 in 2013 ubila dva partnerja in moža. Vse žrtve so bile stare od 70 do 80 let.