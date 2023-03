Japonska uradno potrdila, da ima 7000 otokov več, kot so mislili doslej

Japonska Uprava za geoprostorske informacije (GSI) je s pomočjo digitalnega kartiranja nedavno potrdila, da japonsko ozemlje obsega kar 14.125 otokov. To je enkrat več, kot je bila uradna številka od leta 1987, ko jih je japonska obalna straža naštela 6852.

V GSI so poudarili, da je nova številka odraz napredka v geodetski tehnologiji in podrobnih zemljevidov, ki so jih uporabili za štetje, vendar pa ne pomeni, da se je spremenila površina japonskega ozemlja.

Nekega splošno sprejetega mednarodnega standarda za to, kako se štejejo otoki, ni, zato so Japonci uporabili enake kriterije kot pri štetju pred 35 leti. To pomeni, da so šteli vse naravne otoke z obsegom vsaj 100 metrov. Umetnih otokov v to število niso prištevali.

Japonska ima več ozemeljskih sporov

Sicer pa so številni otoki, ki ležijo ob Japonski, v središču več ozemeljskih sporov. Japonska med drugim zahteva t. i. Severna ozemlja oziroma južne Kurilske otoke, ki si jih lasti Rusija. Ozemeljski spor sega v konec druge svetovne vojne, ko so te otoke zasedle sovjetske sile.

Japonska si prav tako lasti in upravlja nenaseljene otoke Senkaku. Ležijo v Vzhodnokitajskem morju, zato je Kitajska večkrat izpodbijala domnevne japonske zgodovinske pravice do teh otokov.

Že več kot 70 let pa je nerazrešen tudi spor med Japonsko in Južno Korejo glede suverenosti skupine otočkov v Japonskem oziroma Vzhodnem morju, ki jim Seul pravi Dokdo, Tokio pa Takešima. Ti otoki so sicer znani tudi pod imenom Skale Liancourt.