Japonska v najem lovcev, letos že 12 žrtev napadov medvedov

Japonska vlada namerava najeti licencirane lovce, da bi obvladala vse pogostejše napade medvedov po državi. Oblasti so zaskrbljene, saj je bilo letos že 12 smrtnih žrtev, kar je največ po začetku uradnega beleženja primerov v 2000-ih letih.

Japonsko okoljsko ministrstvo je sporočilo, da bo namenilo sredstva za zaposlitev lovcev in drugega osebja, ki bo pomagalo pri odstranjevanju medvedov, ki se vse pogosteje približujejo naseljem in napadajo ljudi. Med žrtvami so tudi dostavljalec časopisov na otoku Hokkaido ter 67-letni moški, ki so ga našli mrtvega na njegovem vrtu v prefekturi Iwate. Oblasti razmišljajo celo o tem, da bi policistom dovolili uporabo strelnega orožja proti napadalnim medvedom. Končni nabor ukrepov bodo sprejeli do sredine novembra.

Medvedi vse pogosteje napadajo na Japonskem FOTO: Profimedia icon-expand

V zadnjih mesecih so medvede opazili, kako vdirajo v trgovine in celo v srednje šole, napadajo pa tudi mimoidoče. Na Japonskem živita dve vrsti medvedov, japonski črni medved, ki prebiva predvsem na Honšuju, in večji, bolj agresiven rjavi medved, ki je značilen za otok Hokkaido. Letos je bilo poškodovanih že več kot 100 ljudi, med njimi tudi tujec, ki ga je med čakanjem na avtobus napadel medved v bližini turistične znamenitosti. Najhujše razmere so v prefekturi Akita na severu države, kjer je največ napadov. Zaradi tega je vlada napovedala, da bo v pomoč pri lovu in odlovu medvedov vpoklicala celo samoobrambne sile. Vojaki medvedov sicer ne smejo ustreliti, lahko pa pomagajo pri postavljanju pasti in odstranjevanju poginulih živali. Minister za obrambo Shinjiro Koizumi je dejal, da so "življenja in preživetje ljudi ogroženi". Guverner Akite Kenta Suzuki je opozoril, da so ljudje, ki se spopadajo z medvedi na terenu, že povsem izčrpani.

Eden glavnih problemov je staranje lovcev – njihovo število se zmanjšuje, hkrati pa zanimanje za lov upada. To pomeni, da se populacije medvedov težje nadzorujejo, zato ti vse pogosteje zahajajo v bližino ljudi. Strokovnjaki menijo, da je eden od razlogov za porast napadov tudi pomanjkanje naravne hrane, predvsem bukovih oreškov, kar povezujejo s podnebnimi spremembami. Zaradi zmanjšanja števila prebivalcev na podeželju pa je več območij zapuščenih – kar dodatno povečuje tveganje za srečanja z medvedi.