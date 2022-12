Japonska vlada z obsežno prenovo obrambne politike

Japonska se je v največji reformi obrambne politike zadnjih desetletij zavezala, da bo do leta 2027 povečala izdatke za varnost na dva odstotka BDP, preoblikovala vojaško poveljstvo in pridobila nove rakete dolgega dosega, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Obsežna krepitev naših obrambnih zmogljivosti je najnujnejši izziv v tem zaostrenem varnostnem okolju," je že prejšnji teden dejal premier Kišida. Tokio skrbijo predvsem naraščajoča vojaška moč Kitajske in geopolitični dogodki, kot je vojna v Ukrajini.

V treh dokumentih, ki jih je japonska vlada potrdila danes, je Kitajska označena kot največji strateški izziv za zagotavljanje miru in stabilnosti na Japonskem ter kot resna skrb za Japonsko in mednarodno skupnost, navaja AFP.

Vendar bi bile spremembe lahko sporne, saj se Japonska v svoji pacifistični ustavi, sprejeti po drugi svetovni vojni, odreka vojni kot suvereni pravici nacije in namesto o vojski govori le o silah za samoobrambo.

Po javnomnenjskih raziskavah japonska javnost spremembe sicer v veliki meri podpira. Kljub temu je proti njim danes pred premierjevim uradom v Tokiu protestiralo več sto ljudi, poroča španska tiskovna agencija EFE.

"Zadnjih 80 let po drugi svetovni vojni smo vodili politiko, s katero smo skušali omejiti vojaške izdatke in smo se odrekli sili. Vlada zdaj to politiko uničuje," je ob tem dejal Šigeo Kimoto, eden od organizatorjev protesta.

Dodal je, da bi Kitajska nakup raket dolgega dosega lahko razumela kot grožnjo in da bi bilo treba davke namesto za obrambo porabiti za dvig življenjskega standarda v državi.