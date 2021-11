Japonska z rekordnimi paketi pomoči v pandemiji, Madžarska globoko v četrtem valu

Paket, ki naj bi ga vlada potrdila še danes, bo predvidoma vključeval denarna nakazila in bone za družine z otroki do 18. leta starosti, ki izpolnjujejo določen cenzus, ter zvišanje plač za medicinske sestre in negovalno osebje.

Na Madžarskem so po oceni premiera Viktorja Orbana prešli globoko v četrti val, zato je premier opozoril, da so tisti, ki niso cepljeni, v smrtni nevarnosti. Necepljeni ne predstavljajo nevarnosti le zase, ampak tudi za vse druge, je poudaril. Po njegovih besedah omejevalni ukrepi ne morejo zagotoviti zaščite pred virusom, le upočasnijo njegovo širjenje med prebivalstvom.

Nov rekord umrlih na Madžarskem – 135 covidnih bolnikov

V zadnjih 24 urah je število novih okužb z novim koronavirusom na Madžarskem doseglo nov rekord. Umrlo je 135 covidnih bolnikov, s čimer je skupno število umrlih zaradi koronavirusne bolezni od začetka pandemije naraslo na skoraj 33.000, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Doslej je bilo proti covidu-19 polno cepljenih okoli 5,8 milijona Madžarov oziroma nekaj manj kot 60 odstotkov prebivalstva. Tretji odmerek je medtem prejelo okoli 1,8 milijona ljudi oziroma približno 18,5 odstotka prebivalstva.

Na Japonskem cene življenjskih potrebščin v zadnjih mesecih navzgor

Japonska vlada je danes sicer objavila podatke o gibanju cen, ki so pokazali, da so se cene življenjskih potrebščin oktobra na letni ravni zvišale drugi mesec zapored, in sicer za 0,1 odstotka. Indeks, ki izključuje cene sveže hrane, vključuje pa cene goriv, so zvišale prav podražitve goriv. Če teh ne bi upoštevali, bi bile cene 0,7 odstotka nižje.

Cene so se na Japonskem v zadnjih mesecih znižale po 18 mesecih padca ali stagnacije v času pandemije. Medtem ko se veliko držav ubada z visoko inflacijo, se tretje največje gospodarstvo na svetu sploh ni približalo dolgoročnemu cilju inflacije pri dveh odstotkih.

Pakete spodbud pa so uvedli, potem ko se je japonsko gospodarstvo v drugem četrtletju skrčilo bolj od pričakovanj, padec BDP je bil 0,8-odstoten. Širjenje novega koronavirusa je vplivalo na potrošnjo, težave v dobavnih verigah so hromile gospodarstvo.

Nekdanja premierja Jošihide Suga in Šinzo Abe sta v letu 2020 sprejela paketa za pomoč gospodarstvu v vrednosti 40.000 in 38.000 milijard jenov.