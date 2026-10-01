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Japonska za 20-krat zvišala pristojbino za stalno prebivanje

Tokio, 01. 10. 2026 07.10 pred 58 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.Š.
Tokio

Japonska je močno podražila postopke za tujce, ki želijo živeti v državi. Pristojbina za pridobitev stalnega prebivališča se je zvišala kar 20-krat, na 200.000 jenov oziroma približno 1.100 evrov. Zaostrujejo se tudi pogoji glede prihodkov, pokojnine in znanja japonščine. Pred začetkom veljavnosti novih pravil so se pred uradi za priseljevanje vile dolge vrste, v Tokiu so na obravnavo čakali več kot sedem ur.

Spremembe so začele veljati 1. oktobra in so del širšega zaostrovanja japonske politike priseljevanja pod premierko Sanae Takaichi.

Največji skok čaka tujce, ki želijo na Japonskem pridobiti stalno prebivališče. Pristojbina se je zvišala na 200.000 jenov (okoli 1100 evrov), kar je 20-krat več kot doslej.

Tik pred podražitvijo so številni tujci pohiteli z oddajo vlog. Pred uradi za priseljevanje so se v začetku tedna oblikovale dolge vrste, glavni tokijski urad pa je poročal o čakalnih dobah, daljših od sedmih ur. Toda višje pristojbine so le del sprememb, poroča BBC.

Dražje tudi podaljšanje bivanja

Do zdaj so tujci brez stalnega prebivališča za spremembo statusa prebivanja ali podaljšanje dovoljenja plačali 6000 jenov oziroma približno 33 evrov.

Po novem je višina pristojbine odvisna od želenega obdobja bivanja. Za obdobje do treh mesecev znaša 10.000 jenov oziroma približno 56 evrov, za pet let ali več pa 75.000 jenov oziroma približno 419 evrov.

Za prosilce v finančni stiski in osebe s statusom begunca so predvidene olajšave.

Japonska je že julija petkrat zvišala tudi vizumske pristojbine za vse tujce. Šlo je za prvo takšno podražitev v 50 letih. Oblasti so takrat pojasnile, da želijo pristojbine prilagoditi inflaciji in spremembam menjalnih tečajev.

Gora Fuji
Gora Fuji
FOTO: Shutterstock

Za stalno prebivališče tudi zahteva po višjih prihodkih

Za tujce, ki želijo stalno ostati na Japonskem, se ne spreminja le cena papirjev. Po novih pravilih bodo morali dokazati stabilne prihodke, ki dosegajo ali presegajo japonsko povprečje. Po zadnjih podatkih je povprečni dohodek gospodinjstva leta 2024 znašal 5,75 milijona jenov oziroma približno 32.100 evrov na leto.

Od aprila prihodnje leto bodo pogoji še strožji. Kandidati za stalno prebivališče bodo morali dokazati tudi osnovno znanje japonščine.

Po poročanju lokalnih medijev je napoved novih pravil že povzročila večje zanimanje za jezikovne šole in prijave na izpite iz znanja japonščine.

Dodane bodo tudi zahteve glede pokojnine. Pričakovani pokojninski prejemki prosilca bodo morali biti primerljivi s pokojnino osebe, ki je bila 30 let vključena v japonski sistem pokojninskega zavarovanja zaposlenih. Če bodo pričakovani prejemki nižji, bodo oblasti lahko upoštevale tudi drugo premoženje prosilca.

Rekordnih 4,12 milijona tujih prebivalcev

Zaostrovanje prihaja v času, ko število tujcev na Japonskem hitro narašča. Konec leta 2025 je v državi živelo več kot 4,12 milijona tujih prebivalcev, kar je 9,5 odstotka več kot leto prej in največ doslej.

Priseljevanje je na Japonskem tradicionalno politično občutljivo vprašanje. Hkrati pa država zaradi staranja prebivalstva in pomanjkanja delovne sile vse bolj potrebuje tuje delavce.

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KOMENTARJI1

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kakorkoliže
01. 10. 2026 08.09
Japonci so pameten narod, vendar žal še vedno na verigah kavbojev.
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