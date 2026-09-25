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Japonska zaradi tajfuna razglasila stanje zelo hude katastrofe

Tokio, 25. 09. 2026 12.37 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Poplave na Japonskem zaradi tajfuna

Japonska premierka Sanae Takaiči je napovedala, da bo vlada zaradi tajfuna Dudžuan, ki je na širšem območju Tokia povzročil poplave in zahteval 12 življenj, razglasila stanje zelo hude katastrofe. Številni prebivalci se soočajo s pomanjkanjem električne energije, več tisoč jih je brez oskrbe z vodo.

Japonske oblasti so danes potrdile, da je število smrtnih žrtev naraslo na 12, potem ko je tajfun Dudžuan prešel prefekturi Chiba in Kanagawa v okolici Tokia, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Poleg tega približno 11.000 gospodinjstev, večinoma v prefekturi Čiba, še vedno poroča o izpadih električne energije, medtem ko 2600 gospodinjstev ostaja brez oskrbe s pitno vodo.

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Kot poroča EFE, je oznaka "katastrofa izjemne resnosti" uradna klasifikacija, ki omogoča uporabo javnih sredstev za sanacijo škode na infrastrukturi in zagotavljanje pomoči prizadetim po katastrofi.

Tajfun Dudžuan, ki je med ponedeljkom in torkom dosegel vzhodno Japonsko, je prinesel rekordne količine padavin, sprožil zemeljske plazove ter povzročil prelivanje rek in porušenje nasipov, kar je privedlo do obsežnih poplav.

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