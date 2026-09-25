Japonska zaradi tajfuna razglasila stanje zelo hude katastrofe

Japonske oblasti so danes potrdile, da je število smrtnih žrtev naraslo na 12, potem ko je tajfun Dudžuan prešel prefekturi Chiba in Kanagawa v okolici Tokia, navaja španska tiskovna agencija EFE.

Poleg tega približno 11.000 gospodinjstev, večinoma v prefekturi Čiba, še vedno poroča o izpadih električne energije, medtem ko 2600 gospodinjstev ostaja brez oskrbe s pitno vodo.