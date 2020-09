V Vzhodnokitajskem morju potonila ladja s 43 člani posadke in 6000 glavami živine

Med divjanjem tajfuna je v Vzhodnokitajskem morju izginila tovorna ladja s 43 člani posadke in skoraj 6000 glavami živine na krovu. Japonska obalna straža je rešila eno osebo, reševalci pa še vedno iščejo ladjo in preostale člane posadke. Akcijo otežuje močan veter in padavine.

Ladjo Gulf Livestock 1 je v Vzhodnokitajskem morju na poti do Korejskega polotoka ujel tajfun Majsak. V sredo zvečer je poslala klic v sili z območja zahodno od otoka Amami Ošima jugozahodno od japonske obale. Na krovu ladje je bilo 43 članov posadke ter 5867 glav živine. Do zdaj so v razburkanih vodah našli zgolj enega pomorščaka, ki je z rešilnim jopičem na sebi lebdel v morju, potem ko ga je v vodah opazilo letalo japonske mornarice. Reševalna akcija in iskanje tako ladje kot drugih članov posadke pa se nadaljuje, je potrdila japonska obalna straža. Na krovu je bilo 39 Filipincev, dva mornarja z Nove Zelandije in dva iz Avstralije, poroča BBC. Iskanje otežujejo močan veter in nalivi, ki jih je s seboj prinesel tajfun, ki pustoši po regiji. icon-expand FOTO: APTN Video icon-chevron-left icon-chevron-right Rešeni 45-letni mornar, ki prihaja s Filipinov, je dejal, da je ladji odpovedal motor, nato jo je zadel val in prevrnil. Posadki je bilo naročeno, naj si nadene rešilne jopiče. 45-letnik je skočil v vodo, drugih članov posadke pa nato ni več videl, njegove besede povzema Reuters. Ladja je kmalu zatem potonila. Gulf Livestock 1 je 14. avgusta izplula z Nove Zelandije proti Kitajski, pot naj bi trajala 17 dni, je potrdilo novozelandsko zunanje ministrstvo. Gre za 139 metrov dolgo tovorno ladjo, ki pluje pod zastavo Paname. Tajfun Majsak, poimenovan po kamboškem drevesu, je prešel Vzhodnokitajsko morje in v četrtek zjutraj dosegel kopno pri južnokorejskem pristaniškem mestu Busan. Približno 2200 ljudi so evakuirali v zavetišča, 120.000 gospodinjstev je ostalo brez električne energije.