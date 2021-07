Zaradi močnega deževja se je sprožil plaz blata, več ljudi pogrešajo

"Slišal sem grozen zvok in videl, kako se vali blato, medtem ko so reševalci pozivali ljudi, naj zbežijo z domov," je povedal vodja templja blizu kraja nesreče. Tudi sam je zbežal, ko se je vrnil, pa pred templjem ni bilo več avtomobilov in hiš.

V turističnem kraju Atami, jugozahodno od Tokia, so v prvih treh dneh julija zabeležili več padavin kot običajno v celotnem mesecu.