Japonske oblasti izdale nalog za aretacijo Ghosnove žene

Žena nekdanjega menedžerja Carlosa Ghosna Carole naj ne bi neposredno pomagala možu pri begu, naj pa bi aprila lani med zaslišanjem na tokijskem sodišču lagala o srečanju z neimenovanim posameznikom.

Nissan ostro obsodil Ghosnov pobeg

Ghosn je minuli teden zanikal navedbe, da so mu pri pobegu v Libanon pomagali družinski člani. "Medijske navedbe, da so pri mojem odhodu z Japonske sodelovali moja žena Carole in ostali družinski člani, so neresnice. Odhod sem organiziral sam," je navedel v izjavi za medije.

Na Ghosnov pobeg se je danes odzval tudi japonski avtomobilski proizvajalec Nissan, ki naj bi ga Ghosn oškodoval s finančnimi malverzacijami. Ghosnovo dejanje je ostro obsodil in napovedal nadaljevanje pravnih postopkov proti njemu.

Ghosn, ki je na Japonskem čakal na sojenje zaradi finančnih malverzacij, je po prihodu v Libanon poudaril, da je pobegnil pred krivicami in političnim preganjanjem na Japonskem. Po aretaciji novembra 2018 je preživel 108 dni v priporu ob zelo strogih pogojih. Prav tako je moral stroge pogoje spoštovati po plačilu varščine, država mu je denimo predpisovala, kje lahko živi in kdaj lahko vidi ženo.

Pobegnil domnevno skrit v kovčku, pri begu naj bi pomagala Američana