Japonski dvojčici podrli starostni rekord sodržavljank

Njuna vzgoja je bila kot televizijska drama, sta povedali organizaciji. Sumijama in Kodama sta bili v šoli ustrahovani, ker sta bili dvojčici, kar je bila po njunem mnenju najtežja izkušnja iz njunega otroštva. Ko sta končali osnovno šolo, so Kodamo poslali na glavni jugozahodni japonski otok Kjušu za gospodinjo, poroča AP . Sumijama se je pozneje poročila s prebivalcem otoka Šodo, medtem ko se je Kodama poročila z nekom, ki ni živel na otoku, piše v Guinnessovi knjigi rekordov.

Umeno Sumijama in Koume Kodama sta se rodili 5. novembra 1913 na otoku Šodo na zahodu Japonske. Bili sta tretji in četrti otrok v družini z enajstimi potomci. Sestri dvojčici so kot otroka ločili in do svojega 70. leta sta se le redko srečali, piše v Guinnessovi knjigi rekordov.

Japonski sestri so potrdili za najstarejši enojajčni dvojčici na svetu, ki sta od 1. septembra stari 107 let in 300 dni, je v ponedeljek objavila komisija Guinnessove knjige rekordov.

Ker sta živeli več kot 300 kilometrov narazen, sta se večinoma srečevali le na porokah in pogrebih. Ko pa sta dopolnili 70 let, sta se znova povezali in začeli skupaj romati, sta povedali. Zdaj živita v ločenih domovih za starejše, njuni družini pa sta za Guinnessovo knjigo rekordov povedali, da sta dvojčici družabni in pozitivni ter da sta se pogosto šalili, da sta presegli starost Kin Narite in Gin Kanie, prejšnjih rekorderk, ki sta imeli naslov najstarejših živečih dvojčic.

Narita in Kanie sta umrli leta 2000 oziroma 2001, na Japonskem pa sta bili v devetdesetih letih slavni zaradi svoje starosti in prijaznosti. Oboževalci ju poznajo pod imenoma "Kin san" in "Gin san", nastopili sta tudi v televizijskih in radijskih pogovornih oddajah. Rekord sta kot najstarejši dvojčici na svetu postavili pri 107 letih in 175 dneh.

Zaradi ukrepov proti covidu-19 so certifikat o svetovnem rekordu Sumijami in Kodami poslali kar na njun naslov, v dom za ostarele. Medtem ko je Sumijama ob prejemu potrdila zajokala, pa je Kodamin spomin že tako zbledel, da ni razumela pomena certifikata, so sporočili iz organizacije.

Sicer pa ima Japonska najhitreje starajoče se prebivalstvo na svetu. Po podatkih je 28 odstotkov od 125 milijonov ljudi starih 65 let in več. Japan Times je ta mesec poročal, da ima država tudi 86.500 stoletnikov ali ljudi, ki živijo že sto let ali več, in da je med njimi 88 odstotkov žensk.