Japonski mafijski šef naj bi preprodajal plutonij in uran

Ameriške oblasti so pridržale Takešija Ebisavo, poroča BBC. Ta naj bi bil eden izmed vodilnih v japonski organizirani kriminalni združbi, znani kot Jakuza, ki deluje v Šrilanki, Mjanmaru, na Tajskem in v ZDA. Ministrstvo za pravosodje ZDA je sporočilo, da so Ebisava in njegovi sodelavci na Tajskem pokazali vzorce jedrskih materialov tajnemu agentu ameriške Agencije za boj proti drogam (DEA) pod krinko. Agent se je predstavljal kot preprodajalec mamil in orožja, povezan z iranskim generalom. Jedrske vzorce, ki so prišli iz Mjanmara, so zasegle tajske oblasti in jih predale ameriškim preiskovalcem. Ameriški laboratorij je potrdil, da material vsebuje uran in plutonij. Ebisava naj bi poskušal pridobiti tudi velike količine vojaškega orožja.