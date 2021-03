Japonski milijarder išče ljudi, ki bi z njim poleteli na Luno

Japonski milijarder Yusaku Maezawa je povabil osem posameznikov, naj se mu pridružijo na potovanju okoli Lune na letu SpaceX Elona Muska . "Želim si, da se pridružijo ljudje iz najrazličnejših okolij," je dejal v video posnetku prek Twitterja, kjer je delil tudi povezavo do prijavnega obrazca. Rekel je tudi, da bo plačal celotno pot, zato bodo tisti, ki pridejo na krov, leteli brezplačno.

Misija, imenovana 'dearMoon', naj bi poletela leta 2023. Kandidati, ki se bodo prijavili na brezplačno potovanje okoli Lune, morajo izpolnjevati dva pogoja: ukvarjati se morajo s kakršno koli dejavnostjo, s katero "na nek način pomagajo drugim", in "so pripravljeni podpreti druge člane posadke, ki imajo podobne želje". "Kupil sem vse sedeže, tako da bo to zasebna vožnja," je dodal.