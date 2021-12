Japonski milijarder se je po 12 dneh vrnil iz vesolja

Po 12 dneh bivanja na ISS je tričlanska ekipa z modulom Sojuz danes v zgodnjih jutranjih urah v mrzlih in meglenih razmerah pristala v stepi v osrednjem Kazahstanu. "Posadka se počuti dobro," je dejal komentator po televiziji Nasa TV, ki je prevajal komentarje ruske kontrole misije.

Japonska turista sta za Maezavov kanal na portalu YouTube dokumentirala svoj vsakdan na krovu ISS. 46-letni milijarder Maezava je svojemu milijonu sledilcev med drugim pokazal, kako si v vesolju umiva zobe in hodi na stranišče.

Trojica je na ISS prispela 8. decembra in se tam pridružila sedemčlanski ekipi raziskovalcev, ki se ukvarjajo z raziskavami na področju vesoljske biologije in fizike.

Potovanje japonskih turistov je pomenilo vrnitev Rusije v t. i. vesoljski turizem po desetletnem premoru, potem ko so ji na tem področju nedavno začele konkurirati ZDA. Letošnje leto sicer mnogi označujejo za prelomno za zasebna vesoljska potovanja, saj so letos pred Maezavo v vesolje potovali že trije milijarderji: Elon Musk, Jeff Bezos in Richard Branson.

Maezava namerava leta 2023 še enkrat odleteti v vesolje. Na misijo okoli Lune, ki jo bo izvedla družba SpaceX Elona Muska, naj bi s seboj vzel še osem ljudi.