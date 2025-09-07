Japonski premier Ishiba bo odstopil

LDP je s tem izgubila večino v zgornjem domu, Ishiba pa je dejal, da želi zagotoviti, da se bo carinski sporazum, sklenjen z Združenimi državami, ustrezno izvajal.

Japonski premier Shigeru Ishiba se je za odstop odločil nekaj tednov po tem, ko je zanikal poročila, da namerava odstopiti zaradi zgodovinskega poraza, ki ga je njegova koalicija pod vodstvom LDP utrpela na julijskih volitvah.

Odstopil bo, da bi se izognil razkolu znotraj vladajoče Liberalno-demokratske stranke (LDP), poroča Al Jazeera.

Odkar je oktobra lani prevzel svojo funkcijo, je Ishiba zaradi volilnih porazov izgubil večino svoje stranke v obeh domovih parlamenta, oktobra pa je zaradi hudega volilnega poraza v spodnjem domu stranka ostala v manjšini.

Sredi naraščajoče politične nestabilnosti v državi se premier sooča s pozivi k odstopu, večinoma s strani desničarskih nasprotnikov znotraj svoje stranke, ki so ga pozvali, naj prevzame odgovornost za izide julijskih volitev.

Poročila kažejo, da sta se japonski kmetijski minister in nekdanji premier v soboto zvečer sestala z Ishibo, da bi ga prepričala k odstopu.

Čeprav se urad predsednika vlade poročil o njegovem odstopu še ni odzval, je japonska vlada potrdila, da bo Ishiba imel tiskovno konferenco pozneje v nedeljo, dan preden naj bi LDP glasovala o tem, ali bo izvedla predčasne volitve za vodstvo.

Do napovedi odstopa je prišlo le nekaj dni po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump v četrtek podpisal izvršni ukaz o znižanju carin na uvoz japonskih avtomobilov z 27,5 odstotka na 15 odstotkov, s čimer je formaliziral prejšnji sporazum, napovedan julija.