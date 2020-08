Japonski premier z najdaljšim neprekinjenim mandatom napovedal odstop

Japonski premierŠinzo Abe je zaradi občutno poslabšanega zdravstvenega stanja napovedal svoj odstop, je poročal tamkajšnji državni radio NHK. "Predsednik namerava odstopiti, saj se je njegova bolezen poslabšala in ga skrbi, da bo to povzročilo težave," so navedli in dodali, da bo Abe bolj točne razloge za to pojasnil na novinarski konferenci, ki naj bi bila že danes. Podobna poročila se vrstijo tudi v drugih japonskih medijih.

Abe bo tako odstopil le štiri dni za tem, ko je dosegel rekord kot premier z najdaljšim neprekinjenim mandatom v zgodovini Japonske. Na položaju je bil neprekinjeno 2803 dni, s čimer je 'prehitel' svojega starega strica Eisakuja Sata, ki je japonsko vlado vodil med novembrom 1964 in julijem 1972.

Abe je bil sicer že pred tem japonski premier z najdaljšim stažem.

Oči svetovne javnosti so bile vanj uprte predvsem letos poleti, ko bi v Tokiu morali izvesti olimpijske igre, a so bile te zaradi pandemije bolezni covid-19 prestavljene na naslednje leto. Abe je ob tem opozarjal, da bo tudi leta 2021 nemogoče gostiti olimpijske igre, če ne bo nadzora nad pandemijo. "OI moramo pripraviti tako, da bo svet videl, da smo v resnici dobili bitko proti novemu koronavirusu,"je dejal.

Že drugič usodno vnetje črevesja

Da je Abe moral opraviti dodatne zdravstvene preglede, je že v začetku tega tedna potrdil tiskovni predstavnik japonske vlade. V bolnišnici je bil že prejšnji teden, s čimer je sprožil ugibanja o svojem zdravju.

Kot poročajo japonski mediji, naj bi 65-letnik znova dobil ulcerozni kolitis, kronično vnetno črevesno bolezen, zaradi katere je odstopil že v prvem mandatu le po letu na položaju. Tudi pred obiskom v bolnišnici minuli teden so lokalni mediji poročali, da naj bi Abe bruhal kri, njegovi sodelavci pa so javno izražali skrb, da premier potrebuje počitek.

Abe je bil minuli teden več kot sedem ur v bolnišnici, v kateri je bil na zdravljenju tudi po odstopu leta 2007. Njegovi sodelavci so povedali, da je bil na zdravstvenih pregledih, drugih podrobnosti pa niso razkrili. Na rednem pregledu je bil sicer že junija.

Ko je Abe leta 2012 nastopil drugi premierski mandat, je zatrdil, da je ulcerozni kolitis prebolel.