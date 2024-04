Japonsko mesto bo zaradi trum turistov blokiralo pogled na goro Fuji

"Žalostno je, da moramo to storiti zaradi nekaterih turistov, ki ne znajo spoštovati pravil," je za AFP povedal uradnik mesta Fujikawagučiko. Dodal je, da to resnično obžalujejo, ampak da so izčrpali vse druge možnosti. Turisti namreč za seboj puščajo gore smeti in ignorirajo prometne predpise, so ogorčeni domačini.

Podobno so se domislili domačini idilične avstrijske vasice Hallstatt, ki jo prav tako oblegajo trume turistov. Vasico z manj kot 800 prebivalci letno obišče milijon turistov. Predvsem zaradi čudovitega pogleda na jezero in vasice z alpskimi hišicami in cerkvico iz 16. stoletja v ozadju. Gneča in hrup na obalni uličici, priljubljeni razgledni točki, pa sta dodobra načeli živce tamkajšnjim domačinom. Da bi zmanjšali veselje turistov do fotografiranja in da bi imeli vaščani spet več miru in tišine, je župan na razgledni točki dal postaviti delne lesene pregrade, ki zastirajo pogled.