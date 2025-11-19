Svetli način
Tujina

Japonsko mesto v plamenih: uničenih 170 hiš, pogrešana ena oseba

Oita, 19. 11. 2025 08.15 | Posodobljeno pred 8 minutami

Avtor
Ne.M. , STA
Velik požar, ki je izbruhnil v torek, je opustošil del mesta Oita na jugu Japonske. Ognjeni zublji so zajeli in v veliki meri uničili najmanj 170 stavb v stanovanjski soseski obalnega mesta. Več kot 170 ljudi so evakuirali, eno osebo pogrešajo. Ogenj še vedno ni povsem pod nadzorom.

Požar je blizu ribiškega pristanišča v mestu, ki leži na otoku Kyushu, izbruhnil v torek in se je odtlej razširil na bližnje gozdnato območje, poročajo tuje tiskovne agencije. Na območju je posredovalo več deset gasilnih tovornjakov in več kot 200 gasilcev, požar pa več kot 20 ur po izbruhu še vedno ni povsem pod nadzorom.

Na posnetkih je bilo videti gasilce, kako gasijo plamene, ki so v torek zvečer uničevali hiše. Na današnjih posnetkih s prizadetega območja je medtem videti zlasti dim.

Skupno so na varno umaknili 175 ljudi iz 115 gospodinjstev, so sporočile lokalne oblasti. Po poročanju AP pogrešajo moškega, starega okoli 70 let.

"Slišala sem gasilska vozila, kako prihajajo eno za drugim. Ko sem odprla okno, je bilo območje popolnoma zajeto z ognjem," je za AP povedala ena od prebivalk.

Ogenj je zajel in v veliki meri uničil 170 stavb. Še 300 jih je ostalo brez oskrbe z elektriko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Premierka Sanae Takaichi je v izjavi na omrežju X izrazila solidarnost z vsemi prizadetimi in obljubila vso podporo. Na območje je med drugim vojska napotila helikopter za gašenje.

