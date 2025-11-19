Japonsko mesto v plamenih: uničenih 170 hiš, pogrešana ena oseba

Požar je blizu ribiškega pristanišča v mestu, ki leži na otoku Kyushu, izbruhnil v torek in se je odtlej razširil na bližnje gozdnato območje, poročajo tuje tiskovne agencije. Na območju je posredovalo več deset gasilnih tovornjakov in več kot 200 gasilcev, požar pa več kot 20 ur po izbruhu še vedno ni povsem pod nadzorom.

Na posnetkih je bilo videti gasilce, kako gasijo plamene, ki so v torek zvečer uničevali hiše. Na današnjih posnetkih s prizadetega območja je medtem videti zlasti dim.