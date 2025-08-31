Japonsko mesto predlaga 2-urni dnevni limit za pametne telefone

BBC poroča, da je v mestu Toyoake v začetku tedna občinska vlada predložila predlog, ki ga trenutno obravnavajo zakonodajalci. Velja za prvi tovrstni ukrep na Japonskem. Predlog sicer ne predvideva kazni, saj po besedah župana Masafumija Kokija ne gre za omejevanje pravic, temveč za spodbudo k premisleku o digitalnih navadah. Dveurni limit je zgolj smernica, ki naj bi 69.000 prebivalcev spodbudila k razmisleku o tem, koliko časa in kdaj uporabljajo pametne telefone.
Po predlogu naj bi osnovnošolci z uporabo naprav nehali do 21. ure, starejši učenci in odrasli pa do 22. ure. Uporaba pametnih telefonov za učenje, e-športne treninge ali spremljanje videov med kuhanjem in telovadbo se v omejitev ne šteje.
Župan po poročanju BBC priznava, da so telefoni nepogrešljivi v vsakdanjem življenju, a hkrati opozarja na težave, nekateri učenci naj bi zaradi navezanosti na telefon celo izostajali od pouka, odrasli pa pogosto žrtvujejo spanec ali družinski čas, da bi ostali povezani.
Javnost je razdeljena. Po navedbah japonskih medijev je mestna uprava prejela več kot 120 klicev in elektronskih sporočil, od katerih jih je 80 odstotkov nasprotovalo predlogu. Kritiki menijo, da je omejitev nerealna, saj se v dveh urah ne da niti pogledati celotnega filma. Podporniki pa verjamejo, da bi ukrep lahko spodbudil bolj zdrave digitalne navade.
Če bo predlog potrjen, bo začel veljati oktobra, piše BBC. V mestu poudarjajo, da ne gre za prisilo, temveč za prvi poskus oblikovanja smernic, s katerimi bi se prebivalci lažje soočili z izzivi digitalne dobe.
