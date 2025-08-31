Japonsko mesto predlaga 2-urni dnevni limit za pametne telefone

BBC poroča, da je v mestu Toyoake v začetku tedna občinska vlada predložila predlog, ki ga trenutno obravnavajo zakonodajalci. Velja za prvi tovrstni ukrep na Japonskem. Predlog sicer ne predvideva kazni, saj po besedah župana Masafumija Kokija ne gre za omejevanje pravic, temveč za spodbudo k premisleku o digitalnih navadah. Dveurni limit je zgolj smernica, ki naj bi 69.000 prebivalcev spodbudila k razmisleku o tem, koliko časa in kdaj uporabljajo pametne telefone.

Po predlogu naj bi osnovnošolci z uporabo naprav nehali do 21. ure, starejši učenci in odrasli pa do 22. ure. Uporaba pametnih telefonov za učenje, e-športne treninge ali spremljanje videov med kuhanjem in telovadbo se v omejitev ne šteje.