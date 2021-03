Japonsko sodišče: Nepriznavanje istospolnih zakonskih zvez je neustavno

Sodišče v mestu Saporo je sicer zavrnilo zahtevo po odškodnini v višini milijon jenov na osebo za tožnika, ki sta trdila, da jima odrekajo enake zakonske pravice, kot jih imajo heteroseksualni pari. A obenem je razsodilo, da neobstoj poti, ki bi istospolnim parom omogočile "uživanje vsaj dela pravnih posledic, ki izhajajo iz zakonske zveze ... krši ustavo" oz. njen 14. člen, ki navaja, da so pred zakonom vsi ljudje enaki.

Današnja razsodba je prva v več kot desetih tožbah, ki so jih na okrožnih sodiščih po vsej Japonski zaradi nepriznavanja istospolnih zakonskih zvez leta 2019 vložili istospolni pari. Ti so vladi očitali diskriminacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zagovorniki sprememb so to ubeseditev pozdravili z besedami, da gre za "ogromen korak v smeri enakosti pri zakonski zvezi". Opozicijska poslanka Kanako Ocuji, ki je ena redkih odkritih homoseksualnih politikov, je v tvitu zapisala, da je resnično zadovoljna z razsodbo in poziva parlament k sprejetju dopolnil k zakonodaji, ki bi omogočila sklepanje istospolnih zakonskih zvez.

Japonska ustava iz leta 1947 sicer navaja, da se "zakonska zveza sklepa zgolj s pristankom partnerjev obeh spolov". Po mnenju vlade to pomeni, da istospolne zakonske zveze v njej niso predvidene. A odvetniki tožnikov in drugi pravni strokovnjaki trdijo, da tovrstna navedba zgolj zagotavlja enakost bodočih zakoncev in preprečuje prisilne poroke.

Čeprav japonska zakonodaja spolnim manjšinam nudi določeno zaščito, imajo številni istospolni pari težave pri skupnem najemanju stanovanj, onemogočeni so jim celo bolnišnični obiski, navaja AFP. Dodaja izide ankete, izvedene novembra lani, po kateri 61 odstotkov Japoncev podpira istospolne poroke, nasprotuje pa jim 37 odstotkov.