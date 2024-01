Japonska upa, da bodo sončni žarki obudili 'uspavano' vesoljsko plovilo

Z misijo Slim je Japonska prejšnji teden postala šele peta država na svetu, ki ji je uspelo izvesti mehak pristanek na Luni. Veselje ni trajalo dolgo, saj so že ob spuščanju plovila ugotovili, da bodo zaloge energije kmalu pošle. Odločili so se, da plovila ne bodo ugasnili, temveč le 'uspavali' in s tem v baterijah ohranili okoli 12 odstotkov energije.

Čeprav je vesoljska agencija sprejemala signale iz naprave in majhnega roverja, je sonda zaradi težav s solarnimi paneli energijo zgolj kurila, medtem ko nove ni bila sposobna proizvesti.

Inženirji so sedaj ugotovili, da so sončne celice plovila obrnjene proti zahodu in zato ne morejo proizvajati energije. Ekipa zato upa, da se bodo 'sončne razmere' spremenile, kar bi posledično obudilo tudi plovilo. Glavnega pomena bo lega sončnih žarkov v naslednjih dveh tednih, poroča BBC.

Slim je imel na krovu dva majhna roverja, ki ju je po podatkih agencije tik pred pristankom po predvidenih načrtih uspel katapultirati.

Plovilo je opremljeno tudi z infrardečo kamero za preučevanje geologije, vendar je sedaj vprašanje, ali ima plovilo sploh še dovolj energije za snemanje.