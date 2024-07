Japonsko zajel vročinski val, v Tokiu več mrtvih

Japonsko je v zadnjih dneh zajel za ta čas leta redek vročinski val. Oblasti so izdale več vremenskih opozoril, potem ko so se temperature v prefekturah Shizuoka in Wakayama ter Tokiu prvič letos dvignile tudi do 40 stopinj Celzija. V prestolnici so v soboto in ponedeljek zabeležili šest z vročino povezanih smrti.