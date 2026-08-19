Jastreb prizemljil letalo Ryanaira

Letalo, ki je bilo že nared za vzlet z letališča, je imelo v nedeljo zamudo zaradi beloglavega jastreba (Gyps fulvus), ki se je namestil na enega njegovih kril. Pilot ga je opazil in obvestil nadzorni stolp, ki je na vzletno stezo poslal pomoč.
Gasilci so se s pomočjo lestve približali ptiču in ga varno ujeli s pomočjo jakne. Gasilec Antonis Petrakis je pozneje za grške medije, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, dejal, da se jim kaj takega še ni zgodilo. Dodal je, da je bil jastreb popolnoma miren.
Ptiča so nato predali v pregled strokovnjakom.
Na Kreti po podatkih raziskave tamkajšnje univerze gnezdi približno 140 parov beloglavih jastrebov.
Beloglavi jastreb je velika ptica ujed, ki spada v družino kraguljev. V ekosistemu ima ključno vlogo kot mrhovinar, saj se prehranjuje predvsem s trupli poginulih živali. S tem ko odstranjuje razpadajoče organske snovi iz narave, deluje kot naravni čistilec, ki preprečuje širjenje bolezni in okužb v okolju.
Kreta predstavlja eno najpomembnejših zatočišč za beloglave jastrebe v Sredozemlju. Zaradi svoje razgibane geografije, visokih gorskih masivov in strmih pečin nudi tem pticam idealne pogoje za gnezdenje in varno zavetje. Otok je del širše zaščitene mreže habitatov, ki omogočajo preživetje te vrste, ki je v mnogih drugih delih Evrope zaradi izgube življenjskega prostora in pomanjkanja hrane močno ogrožena.
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