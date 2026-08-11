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Jata meduz zamašila črpalke in ustavila tri jedrske reaktorje

Lille, 11. 08. 2026 15.02 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
STA L.M.
Kompasne meduze

Nizki vodostaji očitno niso edina ovira za delovanje jedrskih elektrarn v teh dneh. V francoski nuklearki Gravelines so bili namreč v ponedeljek primorani izklopiti tri reaktorje, potem ko je jata meduz zamašila črpalke za hlajenje reaktorjev. To sicer ni prvič, da so meduze ovirale delovanje te nuklearke.

Proizvodnjo električne energije še enega reaktorja so zaradi meduz zmanjšali za polovico, medtem ko so enega zaradi načrtovanega remonta izklopili že pred časom. Tako v jedrski elektrarni na severu Francije trenutno s polno zmogljivostjo deluje le en reaktor, poroča AFP.

"Ta situacija nima nobenega vpliva na varnost objektov, osebja ali okolja," so sporočili iz upravljavca jedrske elektrarne, družbe EDF.

Kot navaja AFP, je morala družba EDF zaradi številnih vročinskih valov in suš v preteklih dveh mesecih zaustaviti več reaktorjev. V nedeljo je Francija zabeležila 15,6-odstotni primanjkljaj v proizvodnji jedrske energije, kažejo izračuni AFP, ki temeljijo na podatkih družbe EDF, objavljenih od leta 2015 dalje.

Francoska nuklearka Gravelines
Francoska nuklearka Gravelines
FOTO: Profimedia

Gravelines se nahaja na severu Francije in s šestimi jedrskimi reaktorji, ki proizvedejo po 900 megavatov električne energije, velja za največjo jedrsko elektrarno v zahodni Evropi.

To sicer ni prvič, da so delovanje omenjene jedrske elektrarne ovirale meduze, saj je do podobnega incidenta prišlo pred točno enim letom ter leta 1990. Zaradi meduz pa so v preteklosti morali zapirati tudi jedrske reaktorje v ZDA ter na Švedskem in Japonskem.

meduze jedrska energija Francija Gravelines elektrika

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brabusednet
11. 08. 2026 16.12
Še gasilci imajo mrežaste koše,če črpajo vodo iz potoka.In to bi mogoče lahko povzročilo jedrsko katastrofo.
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MESE?AR
11. 08. 2026 15.37
Kaj nimajo mrež na dotoku vode da gre to v črpalke ?
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