Jata meduz zamašila črpalke in ustavila tri jedrske reaktorje

Proizvodnjo električne energije še enega reaktorja so zaradi meduz zmanjšali za polovico, medtem ko so enega zaradi načrtovanega remonta izklopili že pred časom. Tako v jedrski elektrarni na severu Francije trenutno s polno zmogljivostjo deluje le en reaktor, poroča AFP.

"Ta situacija nima nobenega vpliva na varnost objektov, osebja ali okolja," so sporočili iz upravljavca jedrske elektrarne, družbe EDF.

Kot navaja AFP, je morala družba EDF zaradi številnih vročinskih valov in suš v preteklih dveh mesecih zaustaviti več reaktorjev. V nedeljo je Francija zabeležila 15,6-odstotni primanjkljaj v proizvodnji jedrske energije, kažejo izračuni AFP, ki temeljijo na podatkih družbe EDF, objavljenih od leta 2015 dalje.