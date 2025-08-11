Svetli način
Tujina

Jata meduz zaustavila jedrsko elektrarno v Franciji

Gravelines, 11. 08. 2025 15.55 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
N.L.
Nenavaden razlog za zaustavitev jedrske elektrarne. Na severu Francije so se ustavili kar štirje jedrski reaktorji elektrarne Gravelines, ker je v filtre za hladilno vodo vdrla jata meduz.

Incident se je zgodil v nedeljo pozno zvečer. Reaktorji 2, 3 in 4 so se, ko je v filtre udrlo večje število meduz, ustavili samodejno, nekaj ur kasneje pa se je zaradi zamašenih filtrov ustavil še reaktor 6. 

Ker sta bila ostala dva reaktorja izklopljena zaradi vzdrževalnih del, je posledično mirovala proizvodnja v celotni elektrarni, poroča Guardian

Jedrska elektrarna Gravelines v Franciji
Jedrska elektrarna Gravelines v Franciji FOTO: Shutterstock

Elektrarna Gravelines v severni Franciji je sicer ena največjih v državi in se hladi iz kanala, povezanega s Severnim morjem. Tam živi več vrst meduz, ki se poleti, ko je morje toplejše, približajo tudi obali. Prav višje temperature morja bi lahko bile krivec za vdor meduz v filtre. 

Varnost obrata zaradi incidenta ni bila ogrožena.

ap100
11. 08. 2025 16.49
prijetno toplo jim je bilo pa so se "nagužvale"
Hugh_Mungus
11. 08. 2025 16.55
Tam poteka zajem, topel je izliv
Samo Realen
11. 08. 2025 16.38
+1
Rusija 100%
proofreader
11. 08. 2025 16.46
+4
Kako veš, so meduze komunicirale v Ruščini?
proofreader
11. 08. 2025 16.35
+3
Imamo srečo, da je NEK v Krškem in ne v Kopru.
Grickoficko
11. 08. 2025 16.28
+3
Te meduze so kamikaze in se borijo proti jedrski energiji.
Hitri Zigi 78
11. 08. 2025 16.33
+2
Ja jih je Greenpeace aktiviru
