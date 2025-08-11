Jata meduz zaustavila jedrsko elektrarno v Franciji

Incident se je zgodil v nedeljo pozno zvečer. Reaktorji 2, 3 in 4 so se, ko je v filtre udrlo večje število meduz, ustavili samodejno, nekaj ur kasneje pa se je zaradi zamašenih filtrov ustavil še reaktor 6.
Ker sta bila ostala dva reaktorja izklopljena zaradi vzdrževalnih del, je posledično mirovala proizvodnja v celotni elektrarni, poroča Guardian.
Elektrarna Gravelines v severni Franciji je sicer ena največjih v državi in se hladi iz kanala, povezanega s Severnim morjem. Tam živi več vrst meduz, ki se poleti, ko je morje toplejše, približajo tudi obali. Prav višje temperature morja bi lahko bile krivec za vdor meduz v filtre.
Varnost obrata zaradi incidenta ni bila ogrožena.
