Jata ork potopila 15-metrsko jahto v Gibraltarski ožini

15-metrsko plovilo Alboran Cognac je v nedeljo zjutraj v Gibraltarski ožini naletelo na jato ork. Po besedah dveh oseb, ki sta bili na krovu, so orke močno udarjale po plovilu, nato pa je v notranjost jahte vdrla voda. Potnika je rešil naftni tanker, ki se je nahajal v bližini, in ju prepeljal v Gibraltar. Jahta je medtem ostala na morju in potonila, poroča Guardian.

Incident je zadnji v vrsti primerov ponavljajočih se napadov ork v Gibraltarski ožini, ki ločuje Evropo od Afrike, na zahodni obali Portugalske in severozahodni obali Španije. Po podatkih raziskovalne skupine GT Atlantic Orca, ki spremlja populacije iberske podvrste ork, so od maja 2020, ko so se pojavila prva poročila o napadih na ladje, zabeležili že skoraj 700 interakcij.