Tujina

Javilo se je še 'približno deset' novih domnevnih žrtev Epsteina

Pariz, 17. 05. 2026 15.04 pred 11 minutami 2 min branja 1

Avtor:
STA Ne.M.
Jeffrey Epstein

Tožilstvu v Parizu se je javilo "približno deset" novih domnevnih žrtev ameriškega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, je sporočila tožilka Laure Beccuau. "Doslej še ni bila zaslišana nobena od oseb, ki bi lahko bile vpletene," je povedala za radio RTL.

Pariško tožilstvo je začelo obsežno preiskavo sumov trgovine z ljudmi, potem ko so v ZDA objavili več tisoč dokumentov, povezanih s pokojnim vplivnežem Epsteinom. Cilj je zlasti identificirati tiste, ki so mu morda pomagali pri storitvi kaznivih dejanj v Franciji, na primer tako da so mu priskrbeli žrtve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupno se je javilo približno dvajset žrtev, od katerih deset tožilstvu prej ni bilo znanih. Med njimi so domnevne žrtve agenta za manekenke Jean-Luca Brunela, ki so ga našli mrtvega v celici v Parizu leta 2022, potem ko je bil obtožen posilstva mladoletnih oseb. Obtožbe letijo tudi na nekdanjega vodjo prestižne manekenske agencije Elite Geralda Marieja, ki je prek svojega odvetnika javno zanikal obtožbe.

Epstein in njegovo letalo Lolita Express
FOTO: Profimedia

"Poslušamo žrtve, od katerih jih je več v tujini," je pojasnila tožilka. Pridobili so Epsteinov računalnik, njegove telefonske izpiske in imenike, ki so v nadaljnji analizi, je dodala.

"Ko bomo dokončno razumeli" Epsteinove odnose z drugimi ključnimi osebnostmi v njegovi mreži v Franciji, "bomo zaslišali obtožene", je napovedala.

Epstein je leta 2019 umrl v zaporu, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovanju z ljudmi za spolne namene, v katerega so bile vpletene mladoletnice. Ameriško pravosodno ministrstvo je v zadnjem letu objavilo ogromne količine dokumentov, povezanih z njim, v njih pa je najti tudi številna znana imena.

Slovenska pomlad
17. 05. 2026 15.20
Kaj pa Epsteinovo dekle Melanija?
