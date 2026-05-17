Javilo se je še 'približno deset' novih domnevnih žrtev Epsteina

Pariško tožilstvo je začelo obsežno preiskavo sumov trgovine z ljudmi, potem ko so v ZDA objavili več tisoč dokumentov, povezanih s pokojnim vplivnežem Epsteinom. Cilj je zlasti identificirati tiste, ki so mu morda pomagali pri storitvi kaznivih dejanj v Franciji, na primer tako da so mu priskrbeli žrtve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Skupno se je javilo približno dvajset žrtev, od katerih deset tožilstvu prej ni bilo znanih. Med njimi so domnevne žrtve agenta za manekenke Jean-Luca Brunela , ki so ga našli mrtvega v celici v Parizu leta 2022, potem ko je bil obtožen posilstva mladoletnih oseb. Obtožbe letijo tudi na nekdanjega vodjo prestižne manekenske agencije Elite Geralda Marieja , ki je prek svojega odvetnika javno zanikal obtožbe.

"Poslušamo žrtve, od katerih jih je več v tujini," je pojasnila tožilka. Pridobili so Epsteinov računalnik, njegove telefonske izpiske in imenike, ki so v nadaljnji analizi, je dodala.

"Ko bomo dokončno razumeli" Epsteinove odnose z drugimi ključnimi osebnostmi v njegovi mreži v Franciji, "bomo zaslišali obtožene", je napovedala.

Epstein je leta 2019 umrl v zaporu, medtem ko je čakal na sojenje zaradi obtožb o trgovanju z ljudmi za spolne namene, v katerega so bile vpletene mladoletnice. Ameriško pravosodno ministrstvo je v zadnjem letu objavilo ogromne količine dokumentov, povezanih z njim, v njih pa je najti tudi številna znana imena.