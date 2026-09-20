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Javljanje v živo z ulice: Trumpova neustavna prepoved, mediji napovedali boj

Washington, 20. 09. 2026 10.28 pred 1 uro 5 min branja 26

Avtor:
M.P.
Novinarka CNN-a Betsy Klein

Da ni šlo za neokusno šalo ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ko je ta nekaterim medijem prepovedal vstop v Belo hišo, ker se ne strinja z njihovim poročanjem, saj po njegovem mnenju lažejo, so novinarji treh medijskih hiš potrdili že nekaj ur po njegovem zapisu. Bela hiša jim je namreč onemogočila vstop, zato so se poročevalci medijskih hiš CNN in MS NOW v živo javili kar z ulice.

Novinarjem medijev Politico, CNN in MS NOW so po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump slednje že razglasil na svojem družbenem omrežju, ob prihodu pred njegovo rezidenco tudi dejansko zavrnili vstop v Belo hišo.

V soboto zjutraj so vanjo skušali vstopiti novinarji vseh treh medijev, a so bile njihove akreditacije po poročanju BBC-ja zavrnjene. Ker izkaznice predstavnikov četrte veje oblasti niso delovale, so jih policisti zasegli, so sporočili mediji.

"Policist me je prosil, naj izročim svojo izkaznico. Rekel je, da je bila deaktivirana," je povedala novinarka MS NOW Akayla Gardner. "Na vprašanje, zakaj ne morem vstopiti, je odvrnil, da to presega njegova pooblastila," je dodala. Po njenih besedah sicer nista delovali njena izkaznica in izkaznica njenega fotografa, njihova producentka pa je uspela vstopiti s svojo. Ni dobila pojasnila, zakaj je njena akreditacija še vedno delovala.

Novinarka Politica Cheyenne Haslett
Novinarka Politica Cheyenne Haslett
FOTO: AP

Vse tri medijske hiše odločno nasprotujejo odločitvi Trumpa, da jim zavrne vstop, predsednika pa so obtožile tudi kršenja ustavnih pravic do svobode govora in svobode tiska. Predstavnik MS NOW je poudaril, da Bela hiša pripada ameriškemu ljudstvu ter da so odločitve, sprejete v njej, financirane z davkoplačevalskim denarjem. S tem je nakazal, da dostop medijev do teh informacij in onemogočanje poročanja ne bi smelo biti odvisno od muhavih odločitev predsednika države.

Pri MS NOW so že napovedali, da nameravajo "sprejeti vse potrebne ukrepe za zaščito pravic, ki nam jih zagotavlja prvi amandma, ter bistvene vloge neodvisnega novinarstva v naši demokraciji".

Glavni urednik Politica Jonathan Greenberger je v interni elektronski pošti, objavljeni v njihovem glasilu, poudaril, da podjetje stoji za svojimi novinarji in bo "odločno branilo" njihove pravice iz prvega amandmaja.

Pri CNN pa so opozorili, da imajo na podlagi ameriške ustave pravico poročati brez oviranja ali vmešavanja vlade, Trumpova prepoved pa da predstavlja nezakonit napad na to temeljno pravico.

Katere medije bi Trump še lahko izključil?

Trump je v petek dejal, da vsem trem velikim ameriškim medijskim hišam prepoveduje dostop do Bele hiše, saj da o njegovi administraciji pišejo "izmišljotine ali laži". V svoji izjavi ni navedel konkretnih prispevkov ali poročanja omenjenih treh medijskih hiš, ki bi potrjevali njegove navedbe, kasneje pa je dejal, da gre pravzaprav za "kopičenje prispevkov v zadnjih nekaj letih".

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V svojem zapisu na spletu je ameriški predsednik zagrozil, da bi lahko novinarjem treh medijskih hiš v prihodnje sledili tudi drugi. Ni pa sicer izdal odredbe o prepovedi za dodatne medijske hiše.

Ko ga je novinar kasneje vprašal, kaj je mislil s tem, da bodo sledili še drugi, je Trump odvrnil: "Drugi v smislu lažnih novic. No, saj veste, New York Times so lažne novice, Washington Post so lažne novice."

'Posledice segajo dlje od teh organizacij'

Združenje dopisnikov Bele hiše (WHCA) – neodvisna neprofitna organizacija, ki zastopa novinarje, ki poročajo o ameriškem predsedniku – je upravo pozvalo, naj novinarjem "nemudoma povrne" dostop, in jo obtožilo kršitve prvega amandmaja k ustavi. "Posledice segajo dlje od teh organizacij: merilo, uporabljeno za izključitev določene medijske hiše zaradi njenega poročanja, bi se v prihodnosti lahko uporabilo za kateri koli medij," je dejala predsednica WHCA Jacqui Heinrich, ki dela za Fox News.

Heinrichova je poudarila, da morajo Američani prek svobodnega in neodvisnega tiska imeti možnost kritičnega spremljanja dela izvoljenih predstavnikov, "ne glede na to, ali vladni predstavniki na to poročanje gledajo naklonjeno". "Zato so sodišča večkrat razsodila, da Bela hiša, ko enkrat omogoči dostop novinarjem, tega dostopa ne more odreči samovoljno ali na podlagi vsebine njihovega poročanja," je dodala.

Več organizacij, ki si prizadevajo za svobodo tiska, je Trumpovo prepoved vstopa v Belo hišo označilo za nezakonito in protiustavno. Tudi odbor novinarjev za svobodo tiska (Reporters Committee for Freedom of the Press) je izrazil pričakovanje, da bodo sodišča Trumpovo prepoved hitro razveljavila, saj je ta "povsem protiustavna".

V živo so se javljali z avenije Pennsylvania

Prepoved sicer novinarjev ni ustavila pri poročanju in deljenju informacij z javnostjo. Poročevalci so se tako namesto iz Bele hiše javljali kar z ulic, z avenije Pennsylvania nasproti Bele hiše. Mediji tudi že preučujejo pritožbe v skladu s prvim amandmajem k ameriški ustavi, ki med drugim poleg svobode izražanja zagotavlja tudi medijsko svobodo.

To je sicer le zadnja v vrsti potez, ki jih ameriška uprava usmerja proti medijem, ki Trumpu niso všeč. Mednje sodijo tudi pravni postopki proti ameriškim in mednarodnim medijskim hišam, kot so The New York Times, The Wall Street Journal in BBC.

Nekatere tožbe so se končale tako, da so medijske organizacije privolile v plačilo večmilijonskih poravnav. Trumpova tožba proti BBC-ju pa je še v teku.

Preberi še Trump nad medije, ki so poročali kritično: zahteva milijardno odškodnino

Prav tako še teče tožba AP Newsa, ki jo je agencija sprožila po tem, ko ji je Trump onemogočil dostop, ker ni sprejela njegovega preimenovanja Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv, a sodišče je že ukazalo delno povrnitev dostopa agenciji.

Lani se je podobna zaostritev odnosov med vlado in mediji zgodila v Pentagonu. Takrat je obrambni minister Pete Hegseth zahteval podpis dokumenta, s katerim bi novinarji priznali omejitve pri pridobivanju informacij, do katerih ministrstvo ni dovolilo dostopa. Več velikih medijskih hiš dokumenta ni želelo podpisati in so zapustile svoje prostore v tiskovnem središču Pentagona.

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donald trump bela hiša mediji

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KOMENTARJI26

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Uporabnik-1442225
20. 09. 2026 12.28
Mislim da je Janša že dobil idejo
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0 0
pepe2
20. 09. 2026 12.25
Naša RTV pa je zafrustrirana, ker ne najde več relevantnih sogovornikov. Po drugi strani pa v studio kot "neodvisno stroko" povabi članico/mestno svetnico SD, ki je kakopak tudi upokojena ravnateljica, da "neodvisno" in "politično nepristransko" pove, kaj si misli o predlagani reformi šolstva. In to, da gre za svetnico SD, seveda RTV lepo zamolči. Česa je to vredno?
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+1
1 0
walter2
20. 09. 2026 12.21
Cenzura ista kot pri nas.Če pišeš ali govoriš resnico,ki pa trenutni vladajoči garnituri ni všeč takoj začenjajo z gonjo in grozijo celo z zaprtjem nacionalne TV.
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+3
4 1
pepe2
20. 09. 2026 12.27
To, da v studio povabiš "upokojeno ravnateljico", zamolčiš pa, da je mestna svetnica SD, pač ni govorjenje resnice.
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0 0
pepe2
20. 09. 2026 12.18
Ljudje so naveličani medijskega aktivizma, to je dejstvo. Trump je odraz mnenja ljudi, naveličanosti nad ceneno aktivistično medijsko propagando. Tudi pri nas večina teh, ki se imajo za "novinarke" ali "novinarje", ni vredna tega naziva.
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-5
2 7
karjola
20. 09. 2026 12.15
Psi lajajo, karavana gre dalje,
Odgovori
+0
4 4
velikiblek
20. 09. 2026 12.08
Podobno je pri nas počel Golob.
Odgovori
-12
4 16
Berbelund
20. 09. 2026 12.15
ne nabijaj šuft! kdo pa hoče ukinit rtv ker ne hvali gologlavega?on sam!!!
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+11
12 1
pepe2
20. 09. 2026 12.28
veliki, res je.
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0 0
Sir Oliver
20. 09. 2026 12.05
Bolni um je to, oziroma uma ni. Ovce pa za njim-a. Imamo mi tud takšnega osebka na čelu vlade.
Odgovori
+12
14 2
KenBlock
20. 09. 2026 11.50
Bravo Donald!
Odgovori
-17
9 26
ReAnDa
20. 09. 2026 12.15
Uživaš, ko se bencin draži, ko se izvajajo genocidi...
Odgovori
+10
11 1
glavni baja 3
20. 09. 2026 12.23
klasićno striženje ovc, vi pa še ploskate zraven @ReAnDa 😁🥂💪
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+1
1 0
rahlo_nepristranski
20. 09. 2026 11.49
Bravo Donald s tabo smo. Na smetišče z opranimi levičarji
Odgovori
-15
10 25
Slovenska pomlad
20. 09. 2026 11.43
Trumpizem je janšizem.
Odgovori
+29
31 2
travc
20. 09. 2026 11.43
Najbolje bo da mu nihče ne posveča pozornosti.To ga bo najbolj bolelo.
Odgovori
+21
22 1
petka5
20. 09. 2026 11.43
Ista sta z Janšo - identična v dejanjih
Odgovori
+28
29 1
jugatneme
20. 09. 2026 11.41
...zato tudi pravim, da bodo tega klovna sami v America1 odnesli iz Bele hiše, z nogama naprej....upajmo da še pred koncem leta. Prav tako tudi onega pajaca z vzhoda. Dva nebodi treba.
Odgovori
+15
17 2
zvoneti
20. 09. 2026 11.40
Ha, ha, in naš Janez ima tega n...rca za idola in ponavlja njegove metode, zaenkrat neuspešno, hvala bogu.
Odgovori
+23
24 1
Amor Fati
20. 09. 2026 11.39
Baje je zadnji predsednik pred velikim valom. Kdaj mu poteče mandat?
Odgovori
+10
11 1
Hahahhaha
20. 09. 2026 11.34
Kakšen kaos po svetu je pa oranžni POVZROČIL. ADIJO PAMET.
Odgovori
+27
29 2
asdfghjklč
20. 09. 2026 11.33
Trump ima putlerjev sindrom, kjer prepoveduje kar cele medijske hiše in jih zapira.
Odgovori
+15
19 4
klop12
20. 09. 2026 11.30
Desnakarjem je baje ful pomembna svoboda govore. Vic stoletja
Odgovori
+28
31 3
BARABIN123
20. 09. 2026 11.29
Kmalu tudi pri nas
Odgovori
+22
24 2
300 let do specialista
20. 09. 2026 11.38
Pravilno. Trobila so se razpasla!
Odgovori
-17
7 24
štrekeljc
20. 09. 2026 11.51
Res je! Nova24TV, Reporter, Demokracija,....
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+16
17 1
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