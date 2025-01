Grenlandci odgovarjajo Trumpu: Nočemo biti del ZDA

Med 22. in 27. januarjem so med lokalnim prebivalstvom na Grenlandiji opravili spletno anketo, ki je pokazala, da kar 85 odstotkov prebivalstva nasprotuje ideji, da bi postali del ZDA. V anketi je sodelovali 497 reprezentativno izbranih državljanov Grenlandije, ki so starejši od 18 let. Grenlandija ima sicer malo manj kot 57 tisoč prebivalcev.

Javnomnenjsko raziskavo je za nacionalni časopis Sermitsiaq na Grenlandiji in medij Berlingske na Danskem opravilo raziskovalno podjetje Verian, poroča Politico.

"Ne želimo biti Danci. Nočemo biti Američani. Želimo biti Grenlandci," je bil že v začetku tega meseca jasen grenlandski premier Múte Egede, ki si sicer prizadeva za izvedbo referenduma, na katerem bi odločali, ali naj otok postane popolnoma neodvisen tudi od Danske. Od leta 1953 Grenlandija namreč spada pod ozemlje Danske, pred tem je bila njena kolonija.

Danska premierka Mette Frederiksen je sicer jasna, da Grenlandija ni naprodaj, enako enotno stališče ima tudi EU.