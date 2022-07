Izmučeni gasilci ležijo na cesti: 'Vi ste naši heroji'

Po družbenih omrežjih je zaokrožila fotografija gasilcev, ki izčrpani ležijo ob cesti. Že drugi dan zapored se gasilci borijo s požari, ki divjajo po Dalmaciji. Čeprav so gasilci uspeli obvladati nebrzdano širjenje požarov, pa ti še niso popolnoma pogašeni.

Na sliki vidimo gasilce, ki izčrpani ležijo ob cesti in nabirajo moči, da bi lahko nadaljevali z gasilno akcijo. Požar na območju Vodic, Zatona in Rasline namreč še ni pogašen, poroča hrvaški časnik Slobodna Dalmacija.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Hrvaški državljani so gasilcem izrazili močno podporo. V komentarjih na družbenih omrežjih lahko opazimo številne spodbudne, sočutne in zahvalne besede. Gasilce nazivajo s prijatelji, heroji in angeli. "Junaki in angeli naši, pazite se. Vrnite se domov živi in zdravi," je napisal eden izmed uporabnikov družbenega omrežja. Druga uporabnica je izrazila sočutje in skrb. "Mislim, da imajo pretežko delo. Vroče je, oni gasijo požare, oblečeni pa so tako, kot da bi šli na smučanje. Hkrati so primorani gledati žalostne prizore in solze. Strašno. Če bi jaz odločala, bi jim dodelila dvojne plače," je zapisala.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Več posameznikov je gasilce opozorilo, naj bodo previdni. Nekateri so izrazili tudi obžalovanje, ker niso bližje – tako bi jim namreč lahko "prinesli kaj za okrepčat". Nekateri pa so bili do dogajanja bolj kritični. Eden izmed uporabnikov družbenega omrežja je izpostavil, da so gasilci danes seveda junaki, a da bo javnost na njihova plemenita dejanja kaj kmalu pozabila. "Spet bodo junaki teden dni, potem pa bodo zelo hitro pozabljeni," je zaključil.